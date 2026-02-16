Померла легендарна українська оперна співачка Людмила Юрченко

Видатна українська оперна співачка, народна артистка України Людмила Юрченко померла 15 лютого на 84-му році життя. Про це повідомили у Національній опері України імені Тараса Шевченка, передає УНН.

Деталі

У театрі зазначили, що артистка залишила помітний слід не лише в історії головної оперної сцени країни, а й у розвитку українського вокального мистецтва загалом. Колеги та учні згадують її як виконавицю з неповторним мецо-сопрано, яка надихала своїм талантом і відданістю професії. Причину смерті наразі не розголошують.

"Її творчість залишиться яскравою сторінкою не тільки історії Національної опери України імені Тараса Шевченка, але й усього українського вокального мистецтва… Пам’ять про Людмилу Юрченко збережуть усі, кому випало щастя працювати з нею, вчитися в неї, слухати її неповторне мецо-сопрано… Вічна і світла пам’ять. Глибокі співчуття рідним і близьким", — говориться у повідомленні.

Доповнення

Людмила Юрченко була випускницею Київської консерваторії. Із 1969 до 2011 року вона виступала на сцені Національної опери України, де виконала десятки провідних партій. Після завершення сценічної кар’єри присвятила себе педагогічній діяльності, працюючи у Національна музична академія України та передаючи досвід молодому поколінню співаків.

