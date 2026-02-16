$43.100.11
Ексклюзив
11:42 • 3740 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37 • 8198 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 15561 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 24965 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 31419 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 60128 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 47823 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 38265 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 35305 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 74582 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
Померла легендарна українська оперна співачка Людмила Юрченко

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 328 перегляди

Народна артистка України Людмила Юрченко померла 15 лютого на 84-му році життя. Вона залишила помітний слід в історії українського вокального мистецтва.

Померла легендарна українська оперна співачка Людмила Юрченко

Видатна українська оперна співачка, народна артистка України Людмила Юрченко померла 15 лютого на 84-му році життя. Про це повідомили у Національній опері України імені Тараса Шевченка, передає УНН.

Деталі

У театрі зазначили, що артистка залишила помітний слід не лише в історії головної оперної сцени країни, а й у розвитку українського вокального мистецтва загалом. Колеги та учні згадують її як виконавицю з неповторним мецо-сопрано, яка надихала своїм талантом і відданістю професії. Причину смерті наразі не розголошують.

"Її творчість залишиться яскравою сторінкою не тільки історії Національної опери України імені Тараса Шевченка, але й усього українського вокального мистецтва… Пам’ять про Людмилу Юрченко збережуть усі, кому випало щастя працювати з нею, вчитися в неї, слухати її неповторне мецо-сопрано… Вічна і світла пам’ять. Глибокі співчуття рідним і близьким", — говориться у повідомленні.

Доповнення

Людмила Юрченко була випускницею Київської консерваторії. Із 1969 до 2011 року вона виступала на сцені Національної опери України, де виконала десятки провідних партій. Після завершення сценічної кар’єри присвятила себе педагогічній діяльності, працюючи у Національна музична академія України та передаючи досвід молодому поколінню співаків.

Померла заслужена артистка України Тамара Плашенко: син акторки розкрив причину смерті зіркової матері28.01.26, 14:30 • 22945 переглядiв

Станіслав Кармазін

СуспільствоКультура
Музикант