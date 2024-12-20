Умерла известный режиссер и основательница театра "Арабески" Светлана Олешко
Киев • УНН
В Варшаве ушла из жизни известная харьковская режиссер Светлана Олешко. Основательница театра "Арабески" и инициатор создания Театрального института в Харькове оставила весомый след в украинской культуре.
Вчера, 19 декабря, умерла известный харьковский режиссер, основательница и директор театра "Арабески" Светлана Олешко. Об этом сообщил ее бывший муж Сергей Жадан, передает УНН.
"Вчера ушла из жизни Светлана Олешко - основательница и директор театра "Арабески". Мы прожили вместе с 1995 до 2007 года. Светлая память..." - сообщил Жадан.
Детали
Как сообщили в Минкульте, Светлана Олешко - знаковая фигура украинского театра. Среди самых известных постановок режиссера - "Красный Элвис" (2010), "Радиошансон: восемь историй о Юре Зойфере" (2007) по текстам Сергея Жадана, документальный спектакль "Чернобыль™" (2006), созданный в сотрудничестве с художниками из Украины, Польши и беларуси и другие.
Светлана также инициировала создание Театрального института в Харькове.
Театр "Арабески", который начинал свою деятельность как студенческий экспериментальный проект, прославился чтением произведений поэтов Расстрелянного Возрождения. Под руководством художницы театр также реализовал проект "Театротерапия как метод социальной реабилитации", где профессиональные режиссеры работали с осужденными в колониях Харькова и Львова.
С началом полномасштабного вторжения россии Светлана Олешко жила в Варшаве и работала в Польском театре им. А. Шифмана. В марте этого года состоялась премьера ее спектакля "Харьков, Харьков" о деятельности театра "Березиль" и его основателя Леся Курбаса.
Светлана Олешко оставила весомый след в украинской культуре, ее творчество и общественная деятельность навсегда останутся примером преданности искусству и людям.
Добавим
Прощание состоится в понедельник 23 декабря в 12.00 в Варшаве по адресу ul. Powązkowska 14 (kapliza zakładu pogrzebowego Pruszyńskich).