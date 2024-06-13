Один из самых знаменитых американских баскетболистов Джерри Уэст умер 12 июня в Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет. Всю свою профессиональную карьеру он выступал за клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс». На Олимпийских играх 1960 года в Риме был одним из капитанов сборной США, которая завоевала золотые медали. Об этом сообщает BBC Sport, передает УНН.

Детали

За время выступления в ведущей баскетбольной лиге мира Уэст 12 раз был избран в первую и вторую сборные всех звезд НБА, 14 раз участвовал в матче всех звезд НБА. В 1980 году Уэст был включен в Зал славы баскетбола, а в 1996 году был назван одним из 50 лучших игроков в истории НБА.

После окончания игровой карьеры Уэст три года был главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс». В 2002 году стал генеральным менеджером клуба «Мемфис Гриззлис», которому уже через год помог впервые в истории этого клуба попасть в плей-офф.

Имя Джерри Уэста связано с широко известной современной эмблемой НБА. Она была впервые представлена в конце 1969 года на обложке ежегодного NBA Guide. Эмблема была создана Аланом Сигелом и представляет собой силуэт игрока, который ведет мяч. Наиболее распространено мнение, что для создания эмблемы использовали силуэт Уэста.

Хотя многие авторитетные баскетболисты утверждают, что это он, НБА никогда не подтверждала этого. В 2010 году Сигел в интервью Los Angeles Times рассказал, что создал эмблему на основе фотографии Джерри Уэста, сделанной во время одной из игр «Лейкерс».

Баскетбол: "Ривне" победил "Киев-Баскет" и вышел в финал Суперлиги