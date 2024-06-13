Помер один із найвідоміших баскетболістів NBA Джеррі Вест
Київ • УНН
Джеррі Вест, один з найвидатніших гравців НБА і силует фігури на культовому логотипі ліги, помер на 86-му році життя.
Один із найзнаменитіших американських баскетболістів Джеррі Вест помер 12 червня в Лос-Анджелесі у віці 86 років. Усю свою професійну карʼєру він виступав за клуб Національної баскетбольної асоціації "Лос-Анджелес Лейкерс". На Олімпійських іграх 1960 року в Римі був одним із капітанів збірної США, яка здобула золоті медалі. Про це повідомляє BBC Sport, передає УНН.
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За час виступу в провідній баскетбольній лізі світу Вест 12 разів був обраний до першої та другої збірних усіх зірок НБА, 14 разів брав участь у матчі всіх зірок НБА. У 1980 році Вест був включений до Зали слави баскетболу, а в 1996 році був названий одним із 50 найкращих гравців в історії НБА.
Після закінчення ігрової карʼєри Вест три роки був головним тренером "Лос-Анджелес Лейкерс". 2002 року став генеральним менеджером клубу "Мемфіс Гріззліс", якому вже через рік допоміг уперше в історії цього клубу потрапити до плей-офф.
Імʼя Джеррі Веста повʼязане з широко відомою сучасною емблемою НБА. Вона була вперше представлена наприкінці 1969 року на обкладинці щорічного NBA Guide. Емблема була створена Аланом Сігелом і є силуетом гравця, який веде мʼяч. Найбільш поширена думка, що для створення емблеми використали силует Веста.
Хоча багато авторитетних баскетболістів стверджують, що це він, НБА ніколи не підтверджувала цього. 2010 року Сігел в інтервʼю Los Angeles Times розповів, що створив емблему на основі фотографії Джеррі Веста, зробленої під час однієї з ігор "Лейкерс".
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