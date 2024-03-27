Умер один из основоположников поведенческой экономики Даниэль Канеман

В возрасте 90 лет умер израильско-американский психолог и экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. О смерти журналистам сообщила его дочь Дебора Трейсман; она не уточнила обстоятельство и место события, пишет Washington Post, передает УНН.

Детали

Он был почетным профессором психологии Принстонского университета в США и многими признан одним из величайших мыслителей нашего времени.

Бестселлер Канемана 2011 года "Мышление, быстрое и медленное" обобщает его исследование и сравнивает его с "Происхождением видов" Чарльза Дарвина.

Канеман был одним из основоположников поведения экономики - направления, изучающего влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие тех или иных экономических решений.

В 2002 году Канеман получил Нобелевскую премию по экономике "за применение психологической методики в экономической науке, особенно при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности".

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