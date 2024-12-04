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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

Улов почти на 100 кг: в Германии рыбаки поймали гигантского сома

Киев  •  УНН

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Двое рыбаков в Баварии поймали сома длиной 281 см и весом 96 кг, установив новый рекорд Германии. Гигантская рыба стала одним из крупнейших уловов в истории европейского континента.

В Германии новый рекорд: двое рыбаков поймали гигантского сома длиной 281 см и весом 96 кг. Об этом сообщает Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины, пишет УНН.

Детали

Так, в прошлом месяце двое немецких рыбаков во время обычной рыбалки на щуку на одном из озер Баварии установили новый рекорд Германии, поймав гигантского сома.

Рыбаки использовали окуня как наживку и поначалу совсем не ожидали такого крупного экземпляра. Борьба с сомом длилась около часа, и им пришлось приложить немало усилий, чтобы подтащить его к лодке. После того как сома вытащили на берег, оказалось, что его длина составляет впечатляющие 281 см,

- говорится в сообщении.

Отмечается, что рыбакам пришлось поднять сома на погрузчик, чтобы точно определить его вес. В результате выяснилось, что сом весит 96 кг.

В агентстве добавляют, что этот "гигантский экземпляр" является не только рекордным по длине в Германии, но и одним из крупнейших в Европе. Лишь несколько рыб такого размера были пойманы на европейском континенте – в основном в итальянской реке По.

Исправно

Сом европейский-не только самая большая пресноводная рыба в Украине и Европе, но и одна из крупнейших пресноводных рыб на планете, длина которой может достигать 5 метров, а вес – более 100 кг. Именно поэтому он пользуется большой популярностью у рыбаков со всего мира, пишут в агентстве.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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