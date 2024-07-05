Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер рассказал, чем "богата" Одесская область, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что Одесская область богата не только морем, но и другими альтернативными видами туризма: гастрономический, исторический, зеленый, экологический и т.д.

Поэтому, Одесская ОВА вместе с партнерами составила региональный перечень рекреационных локаций - как памятников архитектуры разных времен, так и многочисленных зон для семейного отдыха и оздоровления.

Речь, среди прочего, о базе отдыха "Усадьба на Кодыме", расположенной в селе Арчепитовка. Она расположена в экологически чистом месте, напротив уникального яблочного сада, на берегу реки Кодыма.

"Там можно провести не то что уик-энд, но и очень длительный отпуск. Двухэтажные домики из деревянного сруба со всеми удобствами, ресторан, детская площадка, спа-комплекс, плавающие беседки, катамараны, бассейны. Рядом территория улиточной фермы, где можно наблюдать за процессом выращивания улиток, а также проводить дегустации. Из развлечений также предлагается рыбалка на реке, и различные экскурсии. В заведении "Усадьба на Кодыме" предлагают самые вкусные варианты блюд, изготовленных из местных продуктов. В "Усадьбе на Кодыме" вас приятно удивит живописный вид на окружающую среду и окружающий ландшафт", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Одесской области в селе Новая Валярка расположены апитерапевтические домики. Как известно, пчелиные вибрации положительно влияют на все процессы в организме, а именно на дыхательную систему, опорно-двигательный аппарат, нервную и психическую системы. Апитерапия полезна диабетикам и не имеет противопоказаний. Даже аллергики могут воспользоваться услугой сна на улье, так как нет прямого контакта ни с медом, ни с пчелами, ни с продуктами их жизнедеятельности.

А еще, в Одесской области в селе Покровка расположен Храм Святого Иоанна Богослова. Храм расположен на высоком холме левого берега реки Тилигул. Имеет 11 куполов и 4 больших колокола, неповторимой архитектурой, древними иконами. Местные историки рассказывают, что этот храм - точная копия храма города Вена в Австрии. По легенде, под церковью проложены подземные ходы, ведущие к реке Тилигул и к бывшему имению (теперь школа). Стены храма укреплены раствором на яичных белках. После завершения всех строительных работ в начале XX века, величественный сельский храм был торжественно освящен в честь святого Иоанна Богослова.

С полным списком можно ознакомиться здесь: https://tinyurl.com/mr399xxf