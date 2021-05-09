Обломки китайской неуправляемой ракеты упали в Индийский океан
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Обломки китайской ракеты Long March 5B (“Чанчжэн-5В”), которая ранее вышла из-под контроля, приземлились в Индийском океане к западу от Мальдивских островов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Основная часть компонентов ракеты была уничтожена при повторном попадании в атмосферу Земли, по сообщениям китайских государственных СМИ. Координаты, предоставленные государственными СМИ со ссылкой на Управление космической инженерии Китая, указывают на точку падения в Индийский океан, к западу от архипелага Мальдивы.
Обломки Long March 5B заставили людей настороженно наблюдать за небом с тех пор, как ракета взлетела с острова Хайнань 29 апреля.
Дополнение
Long March 5B, запущен на прошлой неделе , стал вторым внедрением варианта 5B с момента его первого полета в мае 2020 года. В прошлом году обломки первого Long March 5B упали на Кот-д'Ивуар, повредив несколько зданий. Пострадавших не было.
Тяжелые подъемные ракеты Long March 5B сыграли ключевую роль в ближайших космических амбиций Китая - от доставки модулей и экипажа запланированной космической станции до запусков исследовательских зондов на Луну и даже на Марс.