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Уламки китайської некерованої ракети впали у Індійський океан

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Уламки китайської ракети Long March 5B (“Чанчжен-5В”), яка раніше вийшла з-під контролю, приземлилися в Індійському океані на захід від Мальдівських островів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Основна частина компонентів ракети була знищена при повторному потраплянні в атмосферу Землі, за повідомленнями китайських державних ЗМІ. Координати, надані державними ЗМІ з посиланням на Управління космічної інженерії Китаю, вказують на точку падіння в Індійський океан, на захід від архіпелагу Мальдіви.

Уламки Long March 5B змусили людей насторожено спостерігати за небом з тих пір, як ракета злетіла з острова Хайнань 29 квітня.

Доповнення

Long March 5B, запущений минулого тижня, став другим впровадженням варіанту 5B з моменту його першого польоту в травні 2020 року. Минулого року уламки першого Long March 5B впали на Кот-д'Івуар, пошкодивши кілька будівель. Постраждалих не було.

Важкі підйомні ракети Long March 5B зіграли ключову роль у найближчих космічних амбіцій Китаю - від доставки модулів та екіпажу запланованої космічної станції до запусків дослідницьких зондів на Місяць і навіть на Марс.

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