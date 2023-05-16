Обломки Х-55 возле польского Быдгоща. Столтенберг призвал Дуду сделать "выводы, почему российскую ракету не удалось сбить"

Детали

Во время разговора Дуда подчеркнул "повышенную активность со стороны России и Беларуси, которая имеет провокационный характер". Также в разговоре польский президент описал произошедшее, очертил ход всего ракетного инцидента и объяснил, какие решения были приняты.

По информации RMF24 "генеральный секретарь не высказал никаких возражений, поскольку происходила передача информации на военном уровне".

Близкий соратник президента Польши рассказал, что в день попадания ракеты на территорию Польши произошла реакция на отчёты и наблюдения - не только со стороны польских вооружённых сил, но и со стороны союзников - США и Великобритании.

По данным от корреспондента RMF FM, президент Дуда, опираясь на опыт в Пшеводово (когда на польский поселок упала ракета, в результате чего погибло два человека) и на опыт, связанный с российской ракетой в Быдгоще, предложил главе НАТО внести изменения в процедуры, касающиеся решения подобных ситуаций.

Идея заключается в том, что эти процедуры могут быть унифицированы и упрощены, поскольку ситуация, подобная польской, потенциально может произойти в любой соседней стране на фланге НАТО, утверждал польский президент в разговоре с главой Альянса.

Одно из изменений в методах работы НАТО, которое Польша хочет усовершенствовать, касается процедуры обыска. Глава НАТО положительно отреагировал на эти предложения. Он предложил Польше представить проект изменений в процедуру НАТО на соответствующем форуме.

По словам журналистов RMF FM, Столтенберг отметил: "Из того, что эта ракета не была перехвачена, надо также извлечь уроки".

Ранее было установлено, что противоракетные системы были включены, но не перехватили ракету, потому что они не покрывают всю страну.

"Эта ракета пролетела за пределами их радиуса действия. Польской системы противовоздушной обороны до этого времени фактически не существовало. Она только сейчас строится", - сказал собеседник RMF FM.

Дополнение

Президент Дуда также обсудил с председателем Североатлантического альянса планы по увеличению резервных сил НАТО, которые могут быть использованы в случае опасности. Идея заключается в том, что это должны быть "выделенные силы", то есть предназначенные для выполнения конкретных задач. Цель - 300 000 военнослужащих.

Напомним

Пятьдесят солдат Сил территориальной обороны Польши возобновили поиски предполагаемого шпионского воздушного шара, прилетевшего в страну со стороны Беларуси.