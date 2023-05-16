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Уламки Х-55 біля польського Бидгоща. Столтенберг закликав Дуду зробити "висновки, чому російську ракету не вдалось збити"

Уламки Х-55 біля польського Бидгоща. Столтенберг закликав Дуду зробити "висновки, чому російську ракету не вдалось збити"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про ситуацію, пов'язану з російською ракетою Х-55, яка впала під польським Бидгощем. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на джерело, близьке до оточення польського президента, пише УНН.

Деталі

Під час розмови Дуда підкреслив "підвищену активність з боку Росії та Білорусі, яка має провокаційний характер". Також у розмові польський президент описав те, що сталося, окреслив хід всього ракетного інциденту і пояснив, які рішення були прийняті.

За інформацією RMF24 "генеральний секретар не висловив жодних заперечень, оскільки відбувалася передача інформації на військовому рівні".

Близький соратник президента Польщі розповів, що у день потрапляння ракети на територію Польщі відбулась реакція на звіти та спостереження - не тільки зі сторони польських збройних сил, але й з боку союзників - США і Великобританії.

За даними від кореспондента RMF FM, президент Дуда, спираючись на досвід в Пшеводово (коли на польське селище впала ракета, внаслідок чого загинуло двоє людей) і на досвід, пов'язаний з російською ракетою у Бидгощі, запропонував голові НАТО внести зміни до процедур, які стосуються вирішення подібних ситуацій.

Ідея полягає в тому, що ці процедури можуть бути уніфіковані та спрощені, оскільки ситуація, подібна до польської, потенційно може статися в будь-якій сусідній країні на фланзі НАТО, стверджував польський президент у розмові з главою Альянсу.

Одна зі змін у методах роботи НАТО, яку Польща хоче вдосконалити, стосується процедури обшуку. Голава НАТО позитивно відреагував на ці пропозиції. Він запропонував Польщі представити проєкт змін до процедури НАТО на відповідному форумі.

За словами журналістів RMF FM, Столтенберг зазначив: "З того, що ця ракета не була перехоплена, треба також винести уроки".

Раніше було встановлено, що протиракетні системи були ввімкнені, але не перехопили ракету, тому що вони не покривають всю країну.

"Ця ракета пролетіла поза межами їхнього радіуса дії. Польської системи протиповітряної оборони до цього часу фактично не існувало. Вона тільки зараз будується", - сказав співрозмовник RMF FM.

Доповнення

Президент Дуда також обговорив з головою Північноатлантичного альянсу плани щодо збільшення резервних сил НАТО, які можуть бути використані у разі небезпеки. Ідея полягає в тому, що це повинні бути "виділені сили", тобто призначені для виконання конкретних завдань. Мета - 300 000 військовослужбовців.

Нагадаємо

П'ятдесят солдатів Сил територіальної оборони Польщі відновили пошуки імовірної шпигунської повітряної кулі, яка прилетіла до країни з боку білорусі.

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