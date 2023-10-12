Укрзализныця осуществила тестовый интермодальный рейс Киев - Будапешт
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Укрзализныця совместно с австрийской железнодорожной компанией Rail Cargo Austria и немецким вагонным оператором VTG успешно провели тестовый рейс по перевозке полуприцепов по маршруту Киев — Будапешт. Об этом сообщает пресс-служба УЗ, пишет УНН.
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"Этим рейсом мы начали реализацию проекта интермодальных перевозок между Украиной и странами Европы и планируем в дальнейшем совместно развивать этот маршрут в Вену, как недавно было договорено", - говорится в сообщении.
Преимущества интермодальных перевозок
• сокращение общего времени в пути;
• уменьшение загруженности на автодорогах;
• пересечение границы без задержек;
• сохранение рабочего времени водителей;
• сокращение расходов на топливо и уменьшение негативного влияния на экологию.
Также отмечается, на следующей неделе в рамках сотрудничества с Литовской железной дорогой (LTG) планируется тестовая перевозка по маршруту Каунас — Киев — Каунас.
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