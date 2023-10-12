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Укрзализныця осуществила тестовый интермодальный рейс Киев - Будапешт

Киев • УНН

 • 681908 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Укрзализныця совместно с австрийской железнодорожной компанией Rail Cargo Austria и немецким вагонным оператором VTG успешно провели тестовый рейс по перевозке полуприцепов по маршруту Киев — Будапешт. Об этом сообщает пресс-служба УЗ, пишет УНН.

Цитата

"Этим рейсом мы начали реализацию проекта интермодальных перевозок между Украиной и странами Европы и планируем в дальнейшем совместно развивать этот маршрут в Вену, как недавно было договорено", - говорится в сообщении.

Преимущества интермодальных перевозок

• сокращение общего времени в пути;
• уменьшение загруженности на автодорогах;
• пересечение границы без задержек;
• сохранение рабочего времени водителей;
• сокращение расходов на топливо и уменьшение негативного влияния на экологию.

Также отмечается, на следующей неделе в рамках сотрудничества с Литовской железной дорогой (LTG) планируется тестовая перевозка по маршруту Каунас — Киев — Каунас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця в сентябре нарастила грузоперевозки на 3%: за границу - спад, во внутреннем сообщении - рост

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