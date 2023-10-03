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Укрзалізниця у вересні наростила вантажоперевезення на 3%: за кордон - спад, у внутрішньому сполученні - зростання

Укрзалізниця у вересні наростила вантажоперевезення на 3%: за кордон - спад, у внутрішньому сполученні - зростання

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. За оперативними даними, у вересні 2023 року у всіх видах залізничного сполучення перевезено понад 12 млн тонн вантажів. Це на 3% більше, ніж за аналогічний період 2022 року, повідомляє АТ «Укрзалізниця», пише УНН.

Деталі

Загальний ріст перевезень, як повідомляється, відбувся завдяки збільшенню обсягу вантажоперевезень у внутрішньому сполученні на 35,5% - до 7,896 млн тонн.

Лідирують за обсягом перевезень мінбудматеріали: у загальному обсязі їх перевезення зросли у вересні 2023 року на 77,3% у порівнянні з вереснем 2022 року - до 3,310 млн тонн, у внутрішньому сполученні - на 88%, до 3,087 млн тонн, повідомили в УЗ.

При цьому, експортні перевезення залізничним транспортом у вересні 2023 року скоротились на 31,2% у порівнянні з вереснем 2022 року - до 3,578 млн тонн. Експорт зернових вантажів залізницею скоротився майже втричі - до 1,072 млн тонн. Водночас у вересні поточного року зафіксовано ріст експортних перевезень руди залізної та марганцевої - на 50,5% - до 1,453 млн тонн.

Зазначається, що імпортні перевезення вантажів залізницею у вересні поточного року становили 518,5 тис. тонн, що на 18% менше вересня 2022 року, транзитні - 43,2 тис. тонн, що майже в 2,3 рази більше.

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