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Укрзализныця в сентябре нарастила грузоперевозки на 3%: за границу - спад, во внутреннем сообщении - рост

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. По оперативным данным, в сентябре 2023 года во всех видах железнодорожного сообщения перевезено более 12 млн тонн грузов. Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщает АО «Укрзализныця», пишет УНН.

Детали

Общий рост перевозок, как сообщается, произошел благодаря увеличению объема грузоперевозок во внутреннем сообщении на 35,5% - до 7,896 млн тонн.

Лидируют по объему перевозок минстройматериалы: в общем объеме их перевозки выросли в сентябре 2023 года на 77,3% по сравнению с сентябрем 2022 года - до 3,310 млн тонн, во внутреннем сообщении - на 88%, до 3,087 млн тонн, сообщили в УЗ.

При этом, экспортные перевозки железнодорожным транспортом в сентябре 2023 года сократились на 31,2% по сравнению с сентябрем 2022 года - до 3,578 млн тонн. Экспорт зерновых грузов по железной дороге сократился почти втрое - до 1,072 млн тонн. В то же время в сентябре текущего года зафиксирован рост экспортных перевозок руды железной и марганцевой - на 50,5% - до 1,453 млн тонн.

Отмечается, что импортные перевозки грузов по железной дороге в сентябре текущего года составили 518,5 тыс. тонн, что на 18% меньше сентября 2022 года, транзитные - 43,2 тыс. тонн, что почти в 2,3 раза больше.

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