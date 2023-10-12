Укрзалізниця здійснила тестовий інтермодальний рейс Київ – Будапешт
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Укрзалізниця спільно з австрійською залізничною компанією Rail Cargo Austria та німецьким вагонним оператором VTG успішно провели тестовий рейс з перевезення напівпричепів за маршрутом Київ — Будапешт. Про це повідомляє пресслужба УЗ, пише УНН.
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"Цим рейсом ми розпочали реалізацію проєкту інтермодальних перевезень між Україною і країнами Європи та плануємо надалі спільно розвивати цей маршрут до Відня, як нещодавно було домовлено", - йдеться у повідомленні.
Переваги інтермодальних перевезень
• скорочення загального часу у дорозі;
• зменшення завантаженості на автодорогах;
• перетин кордону без затримок;
• збереження робочого часу водіїв;
• скорочення витрат на паливо та зменшення негативного впливу на екологію.
Також зазначається,на наступному тижні в рамках співпраці з Литовською залізницею (LTG) планується тестове перевезення по маршруту Каунас — Київ — Каунас.
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