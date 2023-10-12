Укрзалізниця здійснила тестовий інтермодальний рейс Київ – Будапешт

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"Цим рейсом ми розпочали реалізацію проєкту інтермодальних перевезень між Україною і країнами Європи та плануємо надалі спільно розвивати цей маршрут до Відня, як нещодавно було домовлено", - йдеться у повідомленні.

Переваги інтермодальних перевезень

• скорочення загального часу у дорозі;

• зменшення завантаженості на автодорогах;

• перетин кордону без затримок;

• збереження робочого часу водіїв;

• скорочення витрат на паливо та зменшення негативного впливу на екологію.

Також зазначається,на наступному тижні в рамках співпраці з Литовською залізницею (LTG) планується тестове перевезення по маршруту Каунас — Київ — Каунас.

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