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Укрзализныця увеличит количество дополнительных поездов на пасхальные праздники

Укрзализныця увеличит количество дополнительных поездов на пасхальные праздники

Киев  •  УНН

 • 14339 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В связи с повышенным спросом Укрзализныця запустит дополнительные рейсы на период пасхальных и майских праздников. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

Цитата

"В частности, в ответ на многочисленные просьбы пассажиров дополнительные рейсы получат Черновцы, Одесса, Ужгород и Волынь с Ровенской областью", - говорится в сообщении.

Детали

Таким образом, обновленный перечень дополнительных поездов на праздники выглядит следующим образом:

  • № 249/250 Киев - Черновцы: Отправление из Киева 30.04, 3.05, 7.05, из Черновцов 1.05, 4.05, 9.05;
  • № 202/201 Ковель - Киев: из Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, из Киева 30.04, 5.05, 10.05.
  • № 248/247 Одесса-Ковель: из Одессы 30.04, из Ковеля 02.05;
  • № 148/147 Одесса - Киев: из Одессы с 29.04 по 27.05 по нечетным, из Киева с 30.04 по 28.05 по четным
  • № 242/241 Одесса - Днепр: из Одессы 29.04, с Днепра 30.04;
  • № 26/25 Одесса-Ужгород: из Одессы 30.04, 02,08. 05 из Ужгорода 1, 3, 9.05;
  • № 207/208 Киев-Ужгород: 30.04 из Киева;
  • № 235/236 Ужгород - Львов: 01.05 из Ужгорода.
  • Кроме того, был изменен график движения поезда №7088/7087 сообщением Харьков - Константиновка, который с 29 апреля до 10 мая будет курсировать ежедневно. Отправление из Константиновки - в 6.00, возвращение из Харькова - в 15:55.

Укрзализныця призывает пассажиров правильно носить маски, пользоваться антисептиком и воздержаться от путешествий в случае симптомов болезни или недавних контактов с больными.

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