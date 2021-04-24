Укрзалізниця збільшить кількість додаткових поїздів на великодні свята

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"Зокрема, у відповідь на численні прохання пасажирів додаткові рейси отримають Чернівці, Одеса, Ужгород і Волинь із Рівненською областю", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Таким чином, оновлений перелік додаткових поїздів на свята має такий вигляд:



№ 249/250 Київ - Чернівці: Відправлення з Києва 30.04, 3.05, 7.05, з Чернівців 1.05, 4.05, 9.05;



№ 202/201 Ковель - Київ: з Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, з Києва 30.04, 5.05, 10.05.



№ 248/247 Одеса-Ковель: з Одеси 30.04, з Ковеля 02.05;



№ 148/147 Одеса - Київ: з Одеси з 29.04 по 27.05 по непарних, з Києва з 30.04 по 28.05 по парних;



№ 242/241 Одеса - Дніпро: з Одеси 29.04, з Дніпра 30.04;



№ 26/25 Одеса-Ужгород: з Одеси 30.04, 02,08. 05, з Ужгорода 1, 3, 9.05;



№ 207/208 Київ-Ужгород: 30.04 з Києва;



№ 235/236 Ужгород - Львів: 01.05 з Ужгорода.



Крім того, було змінено графік руху поїзда №7088/7087 сполученням Харків - Костянтинівка, який з 29 квітня до 10 травня курсуватиме щодня. Відправлення з Костянтинівки - о 6.00, повернення з Харкова - о 15:55.



Укрзалізниця закликає пасажирів правильно носити маски, користуватися антисептиком і утриматися від подорожей у разі симптомів хвороби або нещодавніх контактів із хворими.

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