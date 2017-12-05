"Укрзализныця" запустит питание в ночных поездах до конца года

"Мы планировали запустить этот проект до конца ноября, но переговоры с подрядчиками еще продолжаются. Поэтому сейчас мы надеемся, что это удастся сделать до конца года", - отметил он.

По словам Е.Кравцова, изначально проект запустят в тестовом режиме по нескольким направлениям - Ивано-Франковск, Львов, Харьков. Это нужно для того, чтобы отработать технологию, увидеть экономический эффект и отслеживать спрос со стороны пассажиров.

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"Сейчас мы ведем переговоры с несколькими поставщиками, которые должны пилотно взять в работу это экспериментальное направление. После этого, когда мы увидим экономику, мы будем проводить конкурсную процедуру, чтобы привлечь как можно больше подрядчиков. У нас курсирует 190 пар поездов - то есть площадок, где нужно предоставлять такие услуги, очень много. Но сначала необходимо все же понять, как работает такая экономика, потому что сейчас ее не могут точно и быстро оценить даже самы подрядчики", - уточнил и.о. председателя правления "Укрзализныци".

Е.Кравцов добавил, что в компании очень довольны опытом сотрудничества с WOG Cafe, работающим в поездах Интерсити+.

"Мы неоднократно получали положительные отзывы пассажиров, поэтому надеемся, что и этот проект станет успешным", - добавил Е.Кравцов.

Напомним, WOG Cafe работает сегодня в 14 поездах Интерсити и Интерсити+ . В меню для пассажиров компания предлагает бургеры, хот-доги, салаты, каши, выпечку и тому подобное. Среди напитков - несколько видов кофе и чая. Цена перекуса в среднем может составлять от 30 до 80 грн.