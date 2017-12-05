“Укрзалізниця” запустить харчування у нічних потягах до кінця року

“Ми планували запустити цей проект до кінця листопада, але перемовини з підрядниками ще тривають. Тому зараз ми сподіваємось, що це вдасться зробити до кінця року”, — зауважив він.

За словами Є.Кравцова, спочатку проект запустять у тестовому режимі за кількома напрямками — Івано-Франківськ, Львів, Харків. Це потрібно для того, щоб відпрацювати технологію, побачити економічний ефект та відслідкувати попит з боку пасажирів.

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“Зараз ми ведемо переговори з декількома постачальниками, які мають пілотно взяти в роботу цей експериментальний напрямок. Після цього, коли ми побачимо економіку, ми будемо проводити конкурсну процедуру, щоб залучити якомога більше підрядників. Адже у нас курсує 190 пар потягів — тобто майданчиків, де потрібно надавати такі послуги, дуже багато. Але спершу необхідно все ж таки зрозуміти, як працює така економіка, тому що зараз її не можуть точно та швидко оцінити навіть самі підрядники”, — уточнив в.о. голови правління “Укрзалізниці”.

Є.Кравцов додав, що в компанії дуже задоволені досвідом співпраці з WOG Cafe, які працюють у потягах Інтерсіті+.

“Ми неодноразово отримували позитивні відгуки пасажирів, тому сподіваємось, що і цей проект стане успішним”, — додав Є.Кравцов.

Нагадаємо, WOG Cafe працює сьогодні у 14 потягах Інтерсіті та Інтерсіті+. У меню для пасажирів компанія пропонує бургери, хот-доги, салати, каші, випічку тощо. Серед напоїв — декілька видів кави та чаю. Ціна перекусу в середньому може становити від 30 до 80 грн.