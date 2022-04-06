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Укрзализныця: за сутки эвакуированы более 8 тысяч человек из Краматорска и Славянска

Киев • УНН

 • 102449 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. "Укрзализныця" помогла в эвакуации более 8 тыс. человек из Краматорска и Славянска Донецкой области. Об этом информирует пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.

Укрзализныця: за сутки эвакуированы более 8 тысяч человек из Краматорска и Славянска

Детали

В течение 5 апреля "Укрзализныця" приняла участие сразу в ряде эвакуационных спецопераций. В частности, из Краматорска было вывезено 4500 человек, из Славянска - 3900.

Кроме того, было вывезено 1500 человек из Лозовой и около 5500 - из Покровска.

Также отправили 239 мариупольцев из Запорожья и 120 жителей Луганской области из Днепра в безопасные регионы Подолья, Галичины и Закарпатья.

Напомним 

В "Укрзализныце" обнародовали график эвакуационных рейсов на 6 апреля.

Украинские Национальные Новости

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