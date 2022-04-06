В "Укрзалізниці" оприлюднили графік евакуаційних рейсів на 6 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. "Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 6 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".
Деталі
Краматорськ:
13:00 - 274/273 Краматорськ - Львів;
16:00 - 276/275 Краматорськ - Львів;
17:00 - 278/277 Краматорськ - Львів.
Інші:
13:00 - 236/235 Покровськ - Чернівці;
14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова;
16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро (квитки у продажу);
16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп;
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро.
Нагадаємо
Всього за 5 квітня евакуйовано 3 846 людей.