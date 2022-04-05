Робота гуманітарних коридорів: сьогодні евакуйовано 3 846 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Всього за сьогодні евакуйовано 3 846 людей. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук, передає УНН.
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За її словами, по гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 216 людей. З них з Маріуполя – 1 496 людей.
Також 720 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь.
"Колона з 7 автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась по погодженому маршруту у супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного хреста, після блокування у місті Мангуш була вимушена повернутись. По дорозі цими автобусами були евакуйовані маріупольці і місцеві мешканці з міста Бердянськ. Також за колоною автобусів слідує більше 40 приватних автомобілів. Вони зараз проходять пункти пропуску у місті Василівка. Вже в найближчий час 400 людей будуть у безпеці в Запоріжжі", - повідомила Верещук.
Також, за її словами, до міста Запоріжжя повернулись 17 мікроавтобусів, які були відправлені зранку до Бердянська. На них евакуювали 150 людей.
З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області вдалося евакуювати 1 080 людей.