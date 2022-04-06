Укрзалізниця: за добу евакуйовано понад 8 тисяч осіб з Краматорська та Слов’янська
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. "Укрзалізниця" допомогла в евакуації понад 8 тис. людей із Краматорська та Слов’янська Донецької області. Про це інформує пресслужба Укрзалізниці, передає УНН.
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Протягом 5 квітня "Укрзалізниця" взяла участь одразу в низці евакуаційних спецоперацій. Зокрема, з Краматорська було вивезено 4500 осіб, зі Слов’янська – 3900.
Крім того, було вивезено 1500 людей із Лозової та близько 5500 – з Покровська.
Також відправили 239 маріупольців із Запоріжжя та 120 мешканців Луганської області з Дніпра до безпечних регіонів Поділля, Галичини та Закарпаття.
Нагадаємо
В "Укрзалізниці" оприлюднили графік евакуаційних рейсів на 6 квітня.