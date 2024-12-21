"Укрзализныця" убрала русский из железнодорожных билетов: что будет вместо
Киев • УНН
На железнодорожных билетах в Украине убрали дублирование на русском языке. Теперь информация подается на украинском и английском, что является шагом к евроинтеграции.
В Украине на железнодорожных билетах больше нет дубляжа на русском языке. Об этом заявил заместитель министра развития громад и территорий Украины Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Отныне информация на проездных документах будет дублироваться на украинском и английском. Кроме этого, утверждены бланки документов для печати в терминалах самообслуживания, что позволяет вводить новые сервисы для пассажиров на железнодорожном транспорте", - сообщил Ткаченко.
По его словам, это важный шаг в рамках евроинтеграции, ведь украинская железная дорога играет сейчас ключевую роль в пассажирских перевозках.
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"Отказ от дубляжа на русском языке является не только символическим, но и практическим шагом для утверждения украинского языка как единственного государственного. Использование английского способствует интеграции в международное пространство, улучшает удобство для иностранных пассажиров и демонстрирует европейские стандарты обслуживания. Это не финальный внешний вид билета, он будет несколько усовершенствован, однако главное сейчас - отсутствие на нем русского", - добавил Ткаченко.
"В качестве теста сделали билет с предсказанием", - добавил замминистра и показал билет „Киев-Пассажирский - Победа".
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