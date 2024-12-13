"Укрзализныця" запускает новый поезд в Будапешт: куда можно добраться дальше
Киев • УНН
С 15 декабря стартует новый железнодорожный маршрут Киев-Будапешт с купейными и люкс вагонами. Билеты уже в продаже, стоимость от 2800 грн, поезд предоставит удобное сообщение с другими европейскими городами.
"Укрзализныця" объявила о старте продажи билетов на новый международный поезд №9/10 сообщением Киев - Будапешт. Об этом сообщает Укрзализныця, передает УНН.
Детали
Маршрут, реализованный в сотрудничестве с венгерскими железными дорогами, начнет действовать с 15 декабря.
Этот поезд станет важным шагом для разгрузки популярных международных направлений, обеспечивая прямое сообщение с Будапештом - одним из ключевых транспортных узлов региона. Пассажиры смогут удобно добраться до Вены, Мюнхена, Цюриха и других городов Европы.
Для комфортных путешествий в составе поезда предусмотрены спальные вагоны купе и люкс, соответствующие привычным стандартам для украинских пассажиров. Расписание предусматривает выезд из Киева в 10:16 с прибытием в Будапешт в 06:00 следующего дня. Обратный рейс будет отправляться в 22:40, а в Киев прибывать в 19:11. Стоимость билета в купейном вагоне составляет 2800 гривен.
Билеты уже доступны в приложении и на официальном сайте "Укрзализныци".
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