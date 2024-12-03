Укрзализныця приостанавливает движение трех популярных поездов на новогодние праздники
Киев • УНН
УЗ приостанавливает движение поездов Одесса-Харьков, Одесса-Киев и Киев-Шостка с 15 декабря по 13 января. Пассажирам предложены альтернативные маршруты и варианты пересадок через другие города.
С 15 декабря по 13 января не будут курсировать поезда № 8/7 Одесса-Харьков, № 148/147 Одесса-Киев и № 774 Киев-Шостка. Об этом сообщили в Укрзализныце, передает УНН.
"В период с 15 декабря по 13 января мы по техническим причинам скорректируем расписание движения некоторых поездов. В частности, в этот период не будут курсировать:
- Поезд № 8/7 Одесса-Харьков;
- Поезд № 148/147 Одесса-Киев;
- Поезд № 774/773 Киев – Шостка", - говорится в сообщении УЗ.
Впрочем, в Укрзализныце указали, что есть альтернативные маршруты для пассажиров:
- Киев-Одесса: поезда № 105/106 и № 763/764;
- Харьков-Одесса: поезд № 059/060;
- Киев-Шостка: поезда № 786/785 и № 788/787.
Решения для промежуточных станций:
Для жителей Полтавы:
- До Одессы: сначала в Киев нужно добраться поездом Интерсити + №723 Харьков – Киев или поездами №15 Харьков – Ясиня, №17 Харьков – Ужгород, №711 Краматорск – Киев или №129 Полтава – Ужгород. Далее из Киева в Одессу поездом №105 Киев – Одесса.
- Обратно: поезд №106 Одесса – Киев, а затем осуществить пересадку на поезд Интерсити+ №724 Киев – Харьков.
Для жителей Кременчуга:
- Через Киев: сначала поездом №129/130 Кременчуг – Ужгород в Киев, а затем осуществить пересадку на поезд №105/106 Киев – Одесса.
- В обратном направлении: поездом Интерсити №764 Одесса – Киев, а далее региональным поездом №792 Киев – Кременчуг.
Для жителей Черкасс:
- В Одессу: поездом №43/44 Черкассы – Ивано-Франковск в Киев, а далее поездом №105 Киев – Одесса.
- Обратный: аналогичный маршрут.
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