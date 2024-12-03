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Укрзализныця приостанавливает движение трех популярных поездов на новогодние праздники

Киев  •  УНН

 • 7001 просмотра

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УЗ приостанавливает движение поездов Одесса-Харьков, Одесса-Киев и Киев-Шостка с 15 декабря по 13 января. Пассажирам предложены альтернативные маршруты и варианты пересадок через другие города.

С 15 декабря по 13 января не будут курсировать поезда № 8/7 Одесса-Харьков, № 148/147 Одесса-Киев и № 774 Киев-Шостка. Об этом сообщили в Укрзализныце, передает УНН.

"В период с 15 декабря по 13 января мы по техническим причинам скорректируем расписание движения некоторых поездов. В частности, в этот период не будут курсировать:

  • Поезд № 8/7 Одесса-Харьков;
  • Поезд № 148/147 Одесса-Киев;
  • Поезд № 774/773 Киев – Шостка", - говорится в сообщении УЗ.

Впрочем, в Укрзализныце указали, что есть альтернативные маршруты для пассажиров:

  • Киев-Одесса: поезда № 105/106 и № 763/764;
  • Харьков-Одесса: поезд № 059/060;
  • Киев-Шостка: поезда № 786/785 и № 788/787.

Решения для промежуточных станций:

Для жителей Полтавы:

  • До Одессы: сначала в Киев нужно добраться поездом Интерсити + №723 Харьков – Киев или поездами №15 Харьков – Ясиня, №17 Харьков – Ужгород, №711 Краматорск – Киев или №129 Полтава – Ужгород. Далее из Киева в Одессу поездом №105 Киев – Одесса.
  • Обратно: поезд №106 Одесса – Киев, а затем осуществить пересадку на поезд Интерсити+ №724 Киев – Харьков.

Для жителей Кременчуга:

  • Через Киев: сначала поездом №129/130 Кременчуг – Ужгород в Киев, а затем осуществить пересадку на поезд №105/106 Киев – Одесса.
  • В обратном направлении: поездом Интерсити №764 Одесса – Киев, а далее региональным поездом №792 Киев – Кременчуг.

Для жителей Черкасс:

  • В Одессу: поездом №43/44 Черкассы – Ивано-Франковск в Киев, а далее поездом №105 Киев – Одесса.
  • Обратный: аналогичный маршрут.

"Лыжный Экспресс" Киев-Славско возобновляет рейсы: расписание и маршрут2 дек. 2024, 12:54 • 12894 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
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