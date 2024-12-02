"Лыжный Экспресс" Киев-Славско возобновляет рейсы: расписание и маршрут

С 19 декабря запускается скоростной поезд Интерсити+ Дарница – Киев-Пассажирский – Львов – Славско. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

С 19 декабря в горы отправляется традиционный сезонный Интерсити+ №743/744 Дарница – Киев-Пассажирский – Львов – Славско! Этот скоростной Hyundai-идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и комфортно добраться до горнолыжного курорта в разгар сезона - рассказали в Укрзализныце.

Поезд будет отправляться из Дарницы в 05:50, из Киева в 06:19, из Львова в 12:09 и прибывать в Славск в 14:03. обратно из Славска – в 14:26, из Львова в 16:30, в Киев – в 22:28, в Дарницу – в 23: 00.

Кроме того, сообщается, что теперь региональные поезда №804/806 Ровно – Львов обеспечат удобное пересадочное сообщение на экспресс до Славска.

Напомним

Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда по новому графику движения-2025. с 15 декабря доступны билеты на большинство внутренних маршрутов, включая новые направления в Солотвин, Ясини и Рахов.