«Укрзализныця» запускает шесть дополнительных поездов на рождественско-новогодние праздники: что известно
Киев • УНН
«Укрзализныця» запускает дополнительные рейсы на шесть популярных направлений в период рождественско-новогодних праздников 2024-2025. Новые маршруты соединят Киев, Львов, Одессу, Трускавец, Черновцы и Ужгород.
«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы на шесть популярных направлений. Они будут курсировать в период рождественско-новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.
Назначаем дополнительные поезда на Рождественские и Новогодние праздники. Делаем все возможное, чтобы вы могли безопасно и удобно добраться до родных, чтобы наши защитники вернулись в теплые объятия своих близких, а дети могли насладиться беззаботными каникулами,
Поезд №159/160 Киев - Трускавец
Поезд будет отправляться из Киева и Трускавца: 23, 24, 30, 31 декабря 2024 года. В частности, остановки будут во Львове и Дрогобыче.
Поезд №291/292 Киев - Львов
Отправляться поезд будет из Киева и Львова: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024 года, а также 3, 4, 5 января 2025 года.
Поезд №168/167 Одесса - Львов
Отправление будет из Одессы и Львова: 21, 22, 23, 28, 29, 30 декабря 2024 года и 4, 5, 11, 12 января 2025 года.
Поезд №265/266 Киев - Одесса
Отправление ожидается из Киева и Одессы: 20, 21, 22, 27, 28, 29 декабря 2024 года, а также 5 и 12 января 2025 года.
Поезд №249/250 Киев - Черновцы
Дополнительный поезд будет отправляться из Киева: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 года и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.
Поезд №235/236 Киев - Ужгород
Отправление поезда будет из Киева: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря 2024 года и 1, 3, 5, 7, 9, 11 января 2025 года.
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