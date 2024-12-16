«Укрзализныця» запускает шесть дополнительных поездов на рождественско-новогодние праздники: что известно

«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы на шесть популярных направлений. Они будут курсировать в период рождественско-новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Назначаем дополнительные поезда на Рождественские и Новогодние праздники. Делаем все возможное, чтобы вы могли безопасно и удобно добраться до родных, чтобы наши защитники вернулись в теплые объятия своих близких, а дети могли насладиться беззаботными каникулами,