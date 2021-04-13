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Укрзализныця сокращает количество поездов на запад Украины: говорит, нет спроса

Укрзализныця сокращает количество поездов на запад Украины: говорит, нет спроса

Киев  •  УНН

 • 20567 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Укрзализныця временно сокращает количество рейсов пассажирских поездов в западную Украину. Причиной указывает "низкий спрос". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу компании.

Цитата:

"В связи с низким спросом на перевозки во время карантина, Укрзализныцей принято решение временно отменить количество рейсов в Западную Украину", - указали в компании.

Детали

По данным УЗ, будут временно отмены такие рейсы:

  • с 13 апреля - № 29/30 Киев-Ужгород (курсировало 6 вагонов из 9 вагонов, населенность на 11-25 апреля - 2%);
  • с 13 апреля - № 5/6 Ужгород-Херсон (6 вагонов из 10, населенность с 11 по 25 апреля - менее 1%);
  • с 14 апреля - № 243/244 Киев-Рахов (11 вагонов из 18, населенность с 11 по 25 апреля - 7%).

"Подчеркиваем, что Укрзализныця мониторит пассажиропоток на ежедневной основе и готова мгновенно возобновлять рейсы в качестве повышения спроса на уже существующие альтернативные маршруты, а также добавлять поезда к майским праздникам и летнему туристическому сезону", - отметили в компании.

Укрзализныця отметила, что есть альтернативные рейсы, в частности до 15 поездов в день разного класса в львовском направлении.

Вместе с тем, "по причинам экономической необоснованности", как отмечается, с текущей недели меняется периодичность курсирования поездов:

  • № 773/774 Киев - Шостка: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) из Киева и Шостки по 5, 6, 7 дням недели
  • № 781/782 Киев - Черкассы: три раза в неделю (вместо 5 раз в неделю) из Киева и Черкасс по 5, 6, 7 дням недели.

Также указано, что уже запланированы дополнительные рейсы перед летним сезоном перевозок. Их назначение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Так, уже добавлены в расписание поезда № 77/78 Харьков - Мариуполь, № 119/120 Львов - Запорожье, № 719/720 Харьков - Киев, а также увеличена периодичность курсирования поезда № 19/20 Попасная - Киев (по четным дням недели).

Дополнение

Укрзализныця с 11 апреля возобновила курсирование поездов дальнего следования в Закарпатскую область в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Еще ранее Укрзализныця возобновила продажу билетов на Прикарпатье, по тем же причинам.

К слову

В Украине с марта повышали цены на проезд в железнодорожном транспорте. К примеру, стоимость билета из Киева во Львов должна была вырасти с 190 грн до 232 грн, сообщали ранее в УЗ.

В компании объясняли, что закладывают в свой финансовый план на 2021 года плавное увеличение тарифов на пассажирские перевозки на 2% в месяц, начиная с 1 марта, чтобы "инвестировать в улучшение качества предоставляемых услуг".

Между тем, на фоне пандемии, количество проданных билетов на поезда падает. Как свидетельствуют данные на сайте УЗ, в 2020 году снижение составило 63,4% по сравнению с 2019 годом - с 53,35 млн проданных проездных документов до 19,52 млн. При этом по состоянию на 12 апреля, с начала 2021 года, продано уже 5 377 663 билета.

Украинские Национальные Новости

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