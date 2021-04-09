Переходить до "жовтої" зони: Укрзалізниця відновлює продаж квитків до Прикарпаття

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Київ • УНН

 • 14660 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. З 10 квітня Івано-Франківська область переходить з "червоної" до "жовтої" зони карантинних обмежень, що дозволяє Укрзалізниці відновити продаж квитків до регіону та зняти обмеження висадки та посадки пасажирів по станціях області. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата:

"Укрзалізниця відновлює продаж квитків до Івано-Франківської області у зв’язку з віднесенням її до "жовтої" зони карантинних обмежень з 10 квітня. Висадка/посадка пасажирів на станціях Івано-Франківщини також буде дозволена", - написав Криклій.

Деталі

Криклій повідомив, що за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій "червону" зону введено у Харківській області.

"Протягом тижня разом з Мінінфраструктури та МОЗ Укрзалізниця надасть пропозиції щодо організації перевезень у регіоні. Доти потяги далекого сполучення на Харківщині курсуватимуть без змін, а продаж квитків і висадка/посадка пасажирів не обмежуватимуться. Про запровадження обмежень та їх характер УЗ повідомить додатково", - зазначив Криклій.

За його словами, у "червоній" зоні для поїздів далекого сполучення все ще залишаються Чернівецька, Житомирська та Закарпатська області. Втім позитивна динаміка на Закарпатті дозволяє очікувати вихід з "червоної" зони найближчими днями.

Доповнення

Міністр кабінету міністрів України Олег Немчінов повідомив, що 10 квітня, на території Івано-Франківської області скасують обмеження "червоної зони".

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

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