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Переходит в "желтую" зону: Укрзализныця возобновляет продажу билетов на Прикарпатье

Переходит в "желтую" зону: Укрзализныця возобновляет продажу билетов на Прикарпатье

Киев  •  УНН

 • 14639 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. С 10 апреля Ивано-Франковская область переходит из "красной" в "желтую" зону карантина, что позволяет Укрзализныцк возобновить продажу билетов в регион и снять ограничения высадки и посадки пассажиров на станциях области. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале, передает УНН.

Цитата:

"Укрзализныця возобновляет продажу билетов в Ивано-Франковскую область в связи с отнесением ее к "желтой" зоне карантина с 10 апреля. Высадка/посадка пассажиров на станциях Ивано-Франковской области также будет разрешена", - написал Криклий.

Детали

Криклий сообщил, что по решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "красная" зона введена в Харьковской области.

"В течение недели вместе с Мининфраструктуры и Минздравом Укрзализныця предоставит предложения по организации перевозок в регионе. До тех пор поезда дальнего следования в Харьковской области будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка/посадка пассажиров не будут ограничиваться. О введении ограничений и их характере УЗ сообщит дополнительно", - отметил Криклий.

По его словам, в "красной" зоне для поездов дальнего следования все еще остаются Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области. Впрочем положительная динамика на Закарпатье позволяет ожидать выход из "красной" зоны в ближайшие дни.

Дополнение

Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил, что 10 апреля, на территории Ивано-Франковской области отменят ограничения "красной зоны".

С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

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