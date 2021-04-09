Переходит в "желтую" зону: Укрзализныця возобновляет продажу билетов на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. С 10 апреля Ивано-Франковская область переходит из "красной" в "желтую" зону карантина, что позволяет Укрзализныцк возобновить продажу билетов в регион и снять ограничения высадки и посадки пассажиров на станциях области. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале, передает УНН.
Цитата:
"Укрзализныця возобновляет продажу билетов в Ивано-Франковскую область в связи с отнесением ее к "желтой" зоне карантина с 10 апреля. Высадка/посадка пассажиров на станциях Ивано-Франковской области также будет разрешена", - написал Криклий.
Детали
Криклий сообщил, что по решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "красная" зона введена в Харьковской области.
"В течение недели вместе с Мининфраструктуры и Минздравом Укрзализныця предоставит предложения по организации перевозок в регионе. До тех пор поезда дальнего следования в Харьковской области будут курсировать без изменений, а продажа билетов и высадка/посадка пассажиров не будут ограничиваться. О введении ограничений и их характере УЗ сообщит дополнительно", - отметил Криклий.
По его словам, в "красной" зоне для поездов дальнего следования все еще остаются Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области. Впрочем положительная динамика на Закарпатье позволяет ожидать выход из "красной" зоны в ближайшие дни.
Дополнение
Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил, что 10 апреля, на территории Ивано-Франковской области отменят ограничения "красной зоны".
С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.