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Укрзалізниця скорочує кількість поїздів на захід України: каже, немає попиту

Укрзалізниця скорочує кількість поїздів на захід України: каже, немає попиту

Київ • УНН

 • 20571 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Укрзалізниця тимчасово скорочує кількість рейсів пасажирських поїздів до західної України. Причиною вказує "низький попит". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.

Цитата:

"У зв’язку з низьким попитом на перевезення під час карантину, Укрзалізницею прийнято рішення тимчасово скасувати кількість рейсів до Західної України", - вказали у компанії.

Деталі

За даними УЗ, буде тимчасове скасування таких рейсів:

  • з 13 квітня – № 29/30 Київ–Ужгород (курсувало 6 вагонів з 9 вагонів, населеність на 11–25 квітня – 2%);
  • з 13 квітня – № 5/6 Ужгород–Херсон, (6 вагонів з 10, населеність з 11 по 25 квітня – менше 1%);
  • з 14 квітня – № 243/244 Київ–Рахів (11 вагонів з 18, населеність з 11 по 25 квітня – 7%).

"Підкреслюємо, що Укрзалізниця моніторить пасажиропотік на щоденній основі і готова миттєво відновлювати рейси у якості підвищення попиту на вже існуючі альтернативні маршрути, а також додавати поїзди до травневих свят та літнього туристичного сезону", - відзначили у компанії.

Укрзалізниця зауважила, що є альтернативні рейси, зокрема до 15 поїздів на день різного класу у львівському напрямку.

Разом з тим, "з причин економічної необґрунтованості", як зазначається, з поточного тижня змінюється періодичність курсування поїздів:

  • № 773/774 Київ – Шостка: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень) із Києва та Шостки по 5, 6, 7 днях тижня;
  • № 781/782 Київ – Черкаси: три рази на тиждень (замість 5 разів на тиждень) із Києва та Черкас по 5, 6, 7 днях тижня.

Також вказано, що вже заплановані додаткові рейси перед літнім сезоном перевезень. Їх призначення залежатиме від епідеміологічної ситуації в країні.

Так, вже додані до розкладу поїзди № 77/78 Харків – Маріуполь, № 119/120 Львів – Запоріжжя, № 719/720 Харків – Київ, а також збільшено періодичність курсування поїзда № 19/20 Попасна – Київ (по парних днях тижня).

Доповнення

Укрзалізниця з 11 квітня відновила курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області у зв’язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації. Ще раніше Укрзалізниця відновила продаж квитків до Прикарпаття, з тих же причин.

До слова

В Україні з березня підвищували ціни на проїзд у залізничному транспорті. До прикладу, вартість квитка з Києва до Львова мала зрости з 190 грн до 232 грн, повідомляли раніше в УЗ.

У компанії пояснювали, що закладають у свій фінансовий план на 2021 рік плавне збільшення тарифів на пасажирські перевезення на 2% в місяць, починаючи з 1 березня, щоб "інвестувати в поліпшення якості послуг, що надаються".

Тим часом, на тлі пандемії, кількість проданих квитків на поїзди падає. Як свідчать дані на сайті УЗ, у 2020 році зниження становило 63,4% у порівнянні з 2019 роком - з 53,35 млн проданих проїзних документів до 19,52 млн. При цьому станом на 12 квітня, з початку 2021 року, продано вже 5 377 663 квитки.

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