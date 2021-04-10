УЗ завтра відновить курсування поїздів до Закарпатської області
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Укрзалізниця з 11 квітня відновлює курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області у зв’язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації. Про це інформує пресслужба УЗ, передає УНН.
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“Укрзалізниця з 11 квітня 2021 року відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Закарпатської області. Це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, згідно з яким з 00:00 11 квітня у області скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки”, - повідомили в пресслужбі.
Деталі
Так, відновлюється курсування за повноцінним маршрутом таких поїздів:
- №45/46 Ужгород-Лисичанськ (відправленням з 11 квітня з Лисичанська, з 12 квітня - з Ужгорода);
- №81/82 Ужгород-Київ (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня - з Ужгорода);
- №357/358 Київ-Рахів (з 11 квітня з Києва, з 12 квітня - з Рахова);
- №17/18 Харків-Ужгород (з 11 квітня з Харкова, з 12 квітня - з Ужгорода);
- №15/16 Харків-Рахів (з 12 квітня з Харкова, з 13 квітня - з Рахова);
- №4/3 Запоріжжя-Ужгород (з 12 квітня з Запоріжжя, з 13 квітня - з Ужгорода);
- №107/108 Одеса-Ужгород (з Одеси з 11 квітня, з 12 квітня - з Ужгорода);
- №13/14 Київ-Чоп, Солотвино-Київ (з 11 квітня з Києва, з 12квітня – із Солотвино й Чопа);
- №134/133 Миколаїв-Рахів (з 12 квітня з Миколаєва, з 14 квітня – з Рахова);
- №26/25 Одеса-Рахів (з 11 квітня з Одеси, з 12 квітня – з Рахова).
Продаж залізничних квитків до вказаного регіону та з нього буде відновлено 10 квітня з 18:00.
Довідково
Відповідно до рішення Державної комісії ТЕБ та НС, у неділю, 11 квітня, на теритроії Закарпатської області буде встановлено “жовтий” рівень небезпеки.