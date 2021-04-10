УЗ завтра возобновит курсирование поездов в Закарпатскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Укрзализныця с 11 апреля возобновляет курсирование поездов дальнего следования в Закарпатской области в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба УЗ, передает УНН.
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"Укрзализныця с 11 апреля 2021 года восстанавливает полноценное курсирование поездов дальнего следования в Закарпатской области. Это стало возможным благодаря решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, согласно которому с 00:00 11 апреля в области отменяется красный уровень эпидемической опасности", - сообщили в пресс-службе.
Детали
Так, восстанавливается курсирование по полноценному маршруту таких поездов:
- №45/46 Ужгород-Лисичанск (отправлением с 11 апреля из Лисичанска, с 12 апреля - с Ужгорода)
- №81/82 Ужгород-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - с Ужгорода)
- №357/358 Киев-Рахов (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - с Рахова)
- №17/18 Харьков-Ужгород (с 11 апреля из Харькова, с 12 апреля - с Ужгорода)
- №15/16 Харьков-Рахов (с 12 апреля из Харькова, с 13 апреля - с Рахова)
- №4/3 Запорожье-Ужгород (с 12 апреля из Запорожья, с 13 апреля - с Ужгорода)
- №107/108 Одесса-Ужгород (из Одессы с 11 апреля, с 12 апреля - с Ужгорода)
- №13/14 Киев-Чоп, Солотвино-Киев (с 11 апреля из Киева, с 12 апреля - с Солотвино и Чопа)
- №134/133 Николаев-Рахов (с 12 апреля из Николаева, с 14 апреля - с Рахова)
- №26/25 Одесса-Рахов (с 11 апреля из Одессы, с 12 апреля - с Рахова).
Продажа железнодорожных билетов в указанный регион и из него будет восстановлено 10 апреля с 18:00.
Справка
Согласно решению Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, в воскресенье, 11 апреля, на теритроии Закарпатской области будет установлено "желтый" уровень опасности.