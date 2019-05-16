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"Укрзализныця" просит выделить из государственного бюджета 7 млрд грн на вагоны

"Укрзализныця" просит выделить из государственного бюджета 7 млрд грн на вагоны

Киев  •  УНН

 • 10643 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Акционерное общество “Укрзализныця” обратилось к Верховной Раде и Кабинету Министров с просьбой о выделении 7,1 млрд грн соответствующих назначений из государственного бюджета Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Укрзализныци”.

Согласно сообщению: 7 млрд грн из бюджета, выделенных на выполнение закона о железнодорожном транспорте, хватило бы на приобретение 250 пассажирских вагонов.

Директор по экономике и финансам “Укрзализныци” Андрей Рязанцев сообщил, что: “Только факты: пассажирские электровозы у нас изношены на 100%, а парк пассажирских вагонов с 1992 года уменьшился более чем вдвое. С 7,1 млрд грн, о которых мы хлопочем, — 2,2 млрд грн недополученная компенсация за перевозку льготных категорий пассажиров в 2016-2018 годах и 4,9 млрд грн капитальных затрат на пассажирские перевозки, которые фактически осуществила „Укрзализныця“ в течение 2016 −2018 годов в связи с невыполнением статьи 10 закона Украины „О железнодорожном транспорте“. За эту сумму в 7 млрд грн мы смогли бы приобрести более 60 пассажирских локомотивов, или 250 пассажирских вагонов, или 15 новых 10-вагонных электричек ”.

По его словам, физическое и моральное старение инфраструктуры и подвижного состава “Укрзализныци” является следствием того, что общественные услуги по пассажирским перевозкам компания предоставляет по тарифам, ниже экономически обоснованного уровня.

Рязанцев также сообщил, что в соответствии со ст. ст. 9 и 10 закона “О железнодорожном транспорте”, тарифы на железнодорожные перевозки должны устанавливаться с учетом инвестиционной составляющей, а строительство и реконструкция объектов железнодорожного транспорта, приобретение подвижного состава для перевозок пассажиров, как и компенсация убытков от перевозки льготных категорий граждан, должны осуществляться с привлечением средств государственного и местных бюджетов.

“Поэтому ответственным и оправданным, по его мнению, было бы предусмотреть необходимые средства в государственном бюджете. Тем более, что за аудированной отчетностью компании E&Y по 2018, убытки “Укрзализныци” от пассажирских перевозок составили более 12 млрд грн и это значительно больше, чем средства, о которых ходатайствует “Укрзализныця”, — добавили в АО.

Стоит добавить, что в этом году на Южной железной дороге предотвращено 14 краж.

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