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"Укрзалізниця" просить виділити з державного бюджету 7 млрд грн на вагони

"Укрзалізниця" просить виділити з державного бюджету 7 млрд грн на вагони

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Акціонерне товариство “Укрзалізниця” звернулося до Верховної Ради та Кабінету Міністрів з проханням про виділення 7,1 млрд грн відповідних призначень із державного бюджету України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Укрзалізниці”.

Згідно з повідомленням: 7 млрд грн із бюджету, виділених на виконання закону про залізничний транспорт, вистачило б на придбання 250 пасажирських вагонів.

Директор з економіки та фінансів “Укрзалізниці” Андрій Рязанцев повідомив, що: “Тільки факти: пасажирські електровози у нас зношені на 100%, а парк пасажирських вагонів з 1992 року зменшився більше ніж удвічі. З 7,1 млрд грн, про які ми клопочемо, — 2,2 млрд грн недоотримана компенсація за перевезення пільгових категорій пасажирів за 2016-2018 роки та 4,9 млрд грн капітальних витрат на пасажирські перевезення, які фактично здійснила „Укрзалізниця“ протягом 2016-2018 років у зв’язку з невиконанням статті 10 закону України „Про залізничний транспорт“. За цю суму у 7 млрд грн ми змогли б придбати понад 60 пасажирських локомотивів, або 250 пасажирських вагонів, або 15 нових 10-вагонних електричок”.

За його словами, фізичне та моральне старіння інфраструктури та рухомого складу “Укрзалізниці” є наслідком того, що суспільні послуги з пасажирських перевезень компанія надає за тарифами, нижчими за економічно обґрунтований рівень.

Рязанцев також повідомив, що відповідно до ст. ст. 9 і 10 закону “Про залізничний транспорт”, тарифи на залізничні перевезення мають встановлюватися з урахуванням інвестиційної складової, а будівництво та реконструкція об’єктів залізничного транспорту, придбання рухомого складу для перевезень пасажирів, як і компенсація збитків від перевезення пільгових категорій громадян, мають здійснюватися із залученням коштів державного та місцевих бюджетів.

“Тому відповідальним і виправданим, на його думку, було б передбачити необхідні кошти у Державному бюджеті. Тим більше, що за аудованою звітністю компанії E&Y за 2018 рік, збитки “Укрзалізниці” від пасажирських перевезень склали понад 12 млрд грн і це значно більше, ніж кошти, про які клопоче “Укрзалізниця”, — додали у АТ.

Варто додати, що цього року на Південній залізниці попереджено 14 крадіжок.

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