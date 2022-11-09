"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на 9 ноября

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Эвакуационный поезд отправится сегодня в 16:30 из Покровска и прибудет во Львов. Поезд также совершит остановку в Днепре.

• 234/233 “Покровск—Днепр—Львов”.

В “Укрзализныце” добавили, что время отправления может изменяться. Также отметили, что поезда могут опаздывать из-за обстрелов в определенных регионах.

Дополнение

Укрзализныця представила обновленный график движения поездов. Им предусмотрено 14 новых рейсов, среди которых 4 поезда международного сообщения, 4 новых рейса Интерсити+ и 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.