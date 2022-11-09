"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 9 листопада

Деталі

Евакуаційний потяг відправиться сьогодні о 16:30 з Покровська та прибуде до Львова. Потяг також зробить зупинку в Дніпрі.

• 234/233 “Покровськ — Дніпро — Львів”

В “Укрзалізниці” додали, що час відправлення може змінюватись. Також наголосили, що потяги можуть запізнюватися через обстріли в певних регіонах.

Доповнення

Укрзалізниця презентувала оновлений графік руху поїздів. Ним передбачено 14 нових рейсів, серед яких 4 поїзди міжнародного сполучення, 4 нових рейси Інтерсіті+ та 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.