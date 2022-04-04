"Укрзализныця" назначила 5 дополнительных эвакуационных рейсов на 4 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Акционерное общество "Укрзализныця" на своем официальном сайте сообщило о назначении 5 дополнительных эвакуационных рейсов на 4 апреля. Об этом информирует УНН.
Детали
Краматорск: {3
13:00 - №274/273 Краматорск - Львов;
16:00 - №276/275 Краматорск - Львов.
Другие направления: {3
14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая
16:10 - 7931 Покровск - Днепр
23:30 - 234/233 Чоп - Днепр }3
Пересмотреть папрямки курсирования пригородных поездов 4 апреля можно за ссылкой.