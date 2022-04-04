"Укрзалізниця" призначила 5 додаткових евакуаційних рейсів на 4 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Акціонерне товариство "Укрзалізниця" на своєму офіційному сайті повідомило про призначення 5 додаткових евакуаційних рейсів на 4 квітня. Про це інформує УНН.
Деталі
Краматорськ:
13:00 - №274/273 Краматорськ - Львів;
16:00 - №276/275 Краматорськ - Львів.
Інші напрямки:
14:00 - 5501 Новозолотарівка - Лозова
16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
Переглянути папрямки курсування приміських поїздів 4 квітня можна за посиланням.