Сегодня, 25 октября "Укрзализныца" приняла в эксплуатацию 28 вагонов-окатышевозов собственного производства, которые были построены на собственных производственных мощностях - на Панютинском вагоноремонтном заводе.

В то же время, в ведомстве сообщили, что до конца 2016 года "Укрзализныца" увеличит количество новых грузовых вагонов, в частности, на вагоноремонтных заводах компании планируется изготовить 370 полувагонов, а производство еще 650 грузовых вагонов компания закажет внешним предприятиям.

В ведомстве также отметили, что вскоре будут подписаны договоры на строительство уже до конца этого года 650 полувагонов для "Укрзализныци". При этом, благодаря разработанной программе, парк грузовых вагонов в 2016 году будет радикально пополнен - ​​на 1048 новых единиц.

Как сообщал УНН, гендиректор "Укрзализныци" будет инициировать строительство в Украине высокоскоростного пути.