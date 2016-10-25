"Укрзализныца" приняла в эксплуатацию 28 вагонов-окатышевозов собственного производства
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Сегодня, 25 октября "Укрзализныця" приняла в эксплуатацию 28 вагонов-окатышевозов собственного производства, которые были построены на собственных производственных мощностях. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
Сегодня, 25 октября "Укрзализныца" приняла в эксплуатацию 28 вагонов-окатышевозов собственного производства, которые были построены на собственных производственных мощностях - на Панютинском вагоноремонтном заводе.
В то же время, в ведомстве сообщили, что до конца 2016 года "Укрзализныца" увеличит количество новых грузовых вагонов, в частности, на вагоноремонтных заводах компании планируется изготовить 370 полувагонов, а производство еще 650 грузовых вагонов компания закажет внешним предприятиям.
В ведомстве также отметили, что вскоре будут подписаны договоры на строительство уже до конца этого года 650 полувагонов для "Укрзализныци". При этом, благодаря разработанной программе, парк грузовых вагонов в 2016 году будет радикально пополнен - на 1048 новых единиц.
Как сообщал УНН, гендиректор "Укрзализныци" будет инициировать строительство в Украине высокоскоростного пути.