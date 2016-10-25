“Укрзалізниця” прийняла в експлуатацію 28 вагонів-обкотишовозів власного виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні, 25 жовтня “Укрзалізниця” прийняла в експлуатацію 28 вагонів-обкотишовозів власного виробництва, які були збудовані на власних виробничих потужностях. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.
Сьогодні, 25 жовтня “Укрзалізниця” прийняла в експлуатацію 28 вагонів-обкотишовозів власного виробництва, які були збудовані власних виробничих потужностях — на Панютинському вагоноремонтному заводі.
Водночас, у відомстві повідомили, що до кінця 2016 року “Укрзалізниця” збільшить кількість нових вантажних вагонів, зокрема, на вагоноремонтних заводах компанії планується виготовити 370 напіввагонів, а виробництво ще 650 вантажних вагонів компанія замовить зовнішнім підприємствам.
У відомстві також зазначили, що невдовзі будуть підписані договори на будівництво вже до кінця цього року 650 напіввагонів для"Укрзалізниці". При цьому, завдяки розробленій програмі, парк вантажних вагонів у 2016 році буде радикально поповнено — на 1048 нових одиниць.
Як повідомляв УНН, гендиректор "Укрзалізниці" ініціюватиме будівництво в Україні високошвидкісної колії.