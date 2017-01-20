"Укрзализныця" работает на оккупированной части Донбасса - В. Черныш
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Государственное предприятие "Укрзализныця" работает на неподконтрольной территории Донбасса. Об этом в эфире "5 канала" заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, передает УНН.
"Там работает государственное предприятие "Укрзализныця", которое обеспечивает перевозку продукции от промышленных предприятий, расположенных на неподконтрольных территориях на контролируемую правительством территорию. Это предприятие перевозит уголь, сталь и тому подобное. За эти услуги оплачивается государственному предприятию "Укрзализныця", с этого платятся налоги ", - сказал министр.
Как сообщал УНН, "Укрзализныця" в 2017 году уже перевезла 1,6 млн тонн грузов.