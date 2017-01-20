"Укрзалізниця" працює на окупованій частині Донбасу - В.Черниш

“Там працює державне підприємство “Укрзалізниця”, яке забезпечує перевезення продукції від промислових підприємств, які розташовані на непідконтрольних територіях на контрольовану урядом територію. Це підприємство перевозить вугілля, сталь тощо. За ці послуги сплачується державному підприємству „Укрзалізниця“, з цього платяться податки,” — сказав міністр.

Як повідомляв УНН, “Укрзалізниця” у 2017 році вже перевезла 1,6 млн тонн вантажів.