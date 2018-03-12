"Укрзализныця" предупредила о временной отмене рейсов поезда в Донецкую область
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Скоростной поезд Киев — Константиновка не будет осуществлять рейсы 18 и 19 апреля, передает УНН со ссылкой на сообщение “Укрзализныци”.
“В связи с плановым ремонтом инфраструктуры на участке Полтава — Лозовая поезд № 711/712 Киев — Константиновка 18 и 19 апреля не будет курсировать”, — говорится в сообщении.
В частности отмечается, что на станции Ланна участка Полтава — Лозовая проводится капитальный ремонт моста.
Компания попросила пассажиров учитывать эту информацию при планировании путешествий и извинилась за неудобства.
Напомним, с 5 марта украинцы могут покупать билеты онлайн на два международных поезда, следующие из Одессы и Ковеля в польские Перемышль и Хелм.