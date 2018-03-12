"Укрзалізниця" попередила про тимчасове скасування рейсів поїзда на Донеччину
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Швидкісний поїзд Київ – Костянтинівка не здійснюватиме рейси 18 та 19 квітня, передає УНН з посланням на повідомлення "Укрзалізниці".
“У зв’язку з плановим ремонтом інфраструктури на дільниці Полтава — Лозова поїзд № 711/712 Київ — Костянтинівка 18 та 19 квітня не курсуватиме”, — сказано у повідомленні.
Зокрема зазначається, що на станції Ланна дільниці Полтава — Лозова проводиться капітальний ремонт мосту.
Компанія попросила пасажирів враховувати цю інформацію при плануванні подорожей та вибачилась за незручності.
Нагадаємо, з 5 березня українці можуть купувати квитки онлайн на два міжнародні потяги, що прямують з Одеси та Ковеля до польських Перемишля та Хелма.