"Укрзалізниця" попередила про тимчасове скасування рейсів поїзда на Донеччину

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Швидкісний поїзд Київ – Костянтинівка не здійснюватиме рейси 18 та 19 квітня, передає УНН з посланням на повідомлення "Укрзалізниці".

“У зв’язку з плановим ремонтом інфраструктури на дільниці Полтава — Лозова поїзд № 711/712 Київ — Костянтинівка 18 та 19 квітня не курсуватиме”, — сказано у повідомленні.

Зокрема зазначається, що на станції Ланна дільниці Полтава — Лозова проводиться капітальний ремонт мосту.

Компанія попросила пасажирів враховувати цю інформацію при плануванні подорожей та вибачилась за незручності.

Нагадаємо, з 5 березня українці можуть купувати квитки онлайн на два міжнародні потяги, що прямують з Одеси та Ковеля до польських Перемишля та Хелма.

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