"Укрзализныця" обнародовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 24 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В "Укрзализныце" обнародовали график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на четверг, 24 марта. Об этом сообщили в компании, передает УНН.
Детали
Киев, вокзал Дарница:
9:00 - Интерсити+ Киев - Львов;
17:00 - Интерсити+ Киев - Львов.
Харьков:
8:00 - Интерсити+ Харьков - Львов;
11:30 - №229/230 Харьков - Ужгород;
15:00 - Интерсити+ Харьков - Львов.
Днепр:
20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.
Краматорск:
13:00 - №286/285 Краматорск - Львов;
16:00 - №288/287 Краматорск - Львов.
Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород о 22:32.
Напомним
Из-за массовой атаки на провайдеров связи, онлайн-сервисы по продаже билетов и телефония "Укрзализныци" временно недоступны. Пассажирские данные в безопасности, на движение поездов ситуация также не повлияет.