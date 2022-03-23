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"Укрзализныця" обнародовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 24 марта

Киев • УНН

 • 124168 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В "Укрзализныце" обнародовали график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на четверг, 24 марта. Об этом сообщили в компании, передает УНН.

"Укрзализныця" обнародовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 24 марта

Детали

Киев, вокзал Дарница:

9:00 - Интерсити+ Киев - Львов;

17:00 - Интерсити+ Киев - Львов.

Харьков:

8:00 - Интерсити+ Харьков - Львов;

11:30 - №229/230 Харьков - Ужгород;

15:00 - Интерсити+ Харьков - Львов.

Днепр:

20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.

Краматорск:

13:00 - №286/285 Краматорск - Львов;

16:00 - №288/287 Краматорск - Львов.

Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород о 22:32.

Напомним

Из-за массовой атаки на провайдеров связи, онлайн-сервисы по продаже билетов и телефония "Укрзализныци" временно недоступны. Пассажирские данные в безопасности, на движение поездов ситуация также не повлияет.

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