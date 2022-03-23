"Укрзалізниця" оприлюднила графік додаткових евакуаційних рейсів на 24 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. В "Укрзалізниці" оприлюднили графік додатково призначених евакуаційних рейсів на четвер, 24 березня. Про це повідомили у компанії, передає УНН.
Деталі
Київ, вокзал Дарниця:
9:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів;
17:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів.
Харків:
8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів;
11:30 - №229/230 Харків - Ужгород;
15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.
Дніпро:
20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.
Краматорськ:
13:00 - №286/285 Краматорськ - Львів;
16:00 - №288/287 Краматорськ - Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.
Нагадаємо
Через масову атаку на провайдерів зв'язку, онлайн-сервіси з продажу квитків та телефонія "Укрзалізниці" тимчасово недоступні. Пасажирські дані у безпеці, на рух поїздів ситуація також не вплине.