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13:44 • 47772 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 88077 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 69834 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 49505 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 70667 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Укрзализныця объявила об эвакуационном поезде на 22 июня

Укрзализныця объявила об эвакуационном поезде на 22 июня

Киев • УНН

 • 103373 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. АО "Укрзализныця" объявила об эвакуационном поезде на сегодня. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт общества.

Подробности

Дополнительный эвакуационный рейс на 22 июня:

16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

В “Укрзализныце” добавили, что время отправки может изменяться.

Дополнение

Из-за обстрелов в определенных регионах и повреждения железнодорожных путей в Укрзализныце сообщают о возможной задержке определенных поездов.

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