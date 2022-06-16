Укрзализныця объявила об эвакуационном поезде на 16 июня

Подробности

Дополнительный эвакуационный рейс на 16 июня:

16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

В “Укрзализныце” добавили, что время отправки может изменяться.

Дополнение

Из-за обстрелов в определенных регионах и повреждения железнодорожных путей в Укрзализныце сообщают о возможной задержке определенных поездов.

Напомним

"Укрзализныця" откладывает возобновление курсирования пригородных поездов по направлению Киев — Васильков-2.

Запуск анонсированных ранее поездов состоится 17 июня.