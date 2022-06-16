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19:03 • 21510 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 76492 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 101419 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 83795 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 59736 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Укрзализныця объявила об эвакуационном поезде на 16 июня

Укрзализныця объявила об эвакуационном поезде на 16 июня

Киев • УНН

 • 150691 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. АО "Укрзализныця" объявила об эвакуационном поезде на сегодня. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт общества.

Подробности

Дополнительный эвакуационный рейс на 16 июня:

16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

В “Укрзализныце” добавили, что время отправки может изменяться.

Дополнение

Из-за обстрелов в определенных регионах и повреждения железнодорожных путей в Укрзализныце сообщают о возможной задержке определенных поездов.

Напомним

"Укрзализныця" откладывает возобновление курсирования пригородных поездов по направлению Киев — Васильков-2.

Запуск анонсированных ранее поездов состоится 17 июня.

Украинские Национальные Новости

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